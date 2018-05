Nuovo look per la casa: corso gratuito

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita al corso curato da Fosca De Luca esperta di Home Staging e Redesign, l'iscrizione è obbligatoria su sociale.immobiliaresanpietro.it



Di cosa parleremo:



Le pareti ricoprono un ruolo importante nell'interior design; spesso però passano in secondo piano: in genere, infatti, si selezionano con cura gli arredi e successivamente si appende e si dipinge un po' quello che capita.



Con Fosca de Luca scoprirai le regole per disporre correttamente i quadri e per scegliere nel modo giusto le pareti da decorare. In questo modo potrai valorizzare qualsiasi location avvalendoti anche di escamotage ed effetti ottici utili a correggere eventuali difetti.



Il corso sarà informativo, lasciando libero spazio a domande e chiarimenti.



L'incontro è gratuito prevede un numero di posti limitato.



In regalo per ogni partecipante:

1 dispensa con approfondimenti inviata via mail dopo il corso

possibilità di chiarire i dubbi anche dopo l'incontro.



FOSCA DE LUCA

Presidente di Home Staging Lovers, grazie ad una lunga esperienza ed agli studi fatti, affascinata dalle tecniche costruttive e i materiali da una parte, e lo stile gli arredi e i colori dall'altra, ha trovato nell'Home Staging e nel ReDesign la professione perfetta per le sue competenze. Si occupa di case dal 1996, prima come agente immobiliare e in seguito come Project Coordinator, in un'impresa di costruzioni e ristrutturazioni bolognese: negli anni ha seguito oltre 600 clienti che hanno acquistato o rinnovato immobili alla ricerca della soluzione giusta per loro. Nel 2012 si è specializzata in Home Staging, riuscendo in poco tempo a diventare una delle Home Stage più attive in Italia: ha contribuito alla vendita e collocazione di oltre 100 immobili. Dal 2015 ha iniziato ad occuparsi di docenza, si è preparata nell'insegnamento, ma soprattutto ha sviluppato la passione innata di condividere le proprie conoscenze ed esperienze; nasce così la Staging & Redesign Expertise School, che si colloca subito tra le migliori e più richieste scuole italiane del settore. E' inoltre Presidente dell'Associazione Nazionale Home Staging Lovers.