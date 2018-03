Corso gratuito di Home Staging e Redesign

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita al corso curato da Fosca De Luca esperta di Home Staging e Redesign.



Di cosa parleremo:



Qual è il colore ideale per le pareti della tua casa?



Trovare la sfumatura perfetta è fondamentale per valorizzare l’arredamento di qualsiasi ambiente e per raccontare il tuo stile.



In questo workshop creativo, impererai poche e semplici regole per realizzare una tua palette personalizzata da utilizzare per pareti, tessuti, arredi e complementi!



Sei pronto per una sferzata di colore



Il corso sarà informativo, lasciando libero spazio a domande e chiarimenti.



L'incontro è gratuito prevede un numero di posti limitato.

L’iscrizione è obbligatoria su sociale.immobiliaresanpietro.it

