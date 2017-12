Capodanno al Kindergarten con gli Hallucinator

Sara' un party tutto da ballare quello del Kindergarten, con i suoni della drum'n' bass e che vedra' alternarsi in consolle tantissimi tra dj e producers della scena bolognese ed avra' come ospite d'onore gli Hallucinator, gli artisti bolognesi conosciuti in tutto il mondo che presenteranno il loro ultimo album, appena uscito su PRSPCT Rec., dai Beat Kouple a Alex Igno & dj Ferro di Underground Area, dalla Link drum'n'bass Arena fino ai Bastuff , Niko Neuro, Nitro i Pareidolia ed altri ospiti a sorpresa sara' un susseguirsi di dj set all'ultimo respiro per ballare fino al mattino.

Ad impreziosire la serata ci sara' la crew di DIFFERENT REALITY nella seconda sala con i live di Creative ed i dj set di Sir, kimik e molti altri componenti della crew.



Apertura H 23.30

Ingresso 10 E all Night Long



DRUM AND BASS NYE BOLOGNA

31 dicembre 2017 @ Kindergarten - Bologna

2 STAGES - DRUM AND BASS // GOA



INFO LINE

339/3018539

333/2809811



In Auto

Indirizzo: via Alfredo Calzoni, 6 - Bologna

Tangenziale uscita 7 - via Stalingrado

Ampia possibilità di parcheggio gratuito in strada



In Bus

Linea 25, ogni 20 minuti circa fino alle 01.06 dalla Stazione Centrale, direzione Gomito, fermata Casoni

Linea 25N, ogni ora dalle 01.20 alle 04.20 per la Stazione Centrale, direzione Mille, fermata Casoni