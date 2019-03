Oasi Lago Verde, al via la nuova stagione

Inaugurazione della "Nuova Stagione 2019" Sabato 30 e Domenica 31 Marzo. La mente si libera lasciando spazio alle emozioni. Ti ricordi quando è stata l’ultima volta che hai esplorato un bosco da solo o ti sei sdraiato in un prato vicino ad un lago ad ascoltare il rumore del vento o a guardare le nuvole in viaggio? Chi sa perdersi nella natura troverà poi sé stesso. Fin da bambino.

Condividi con i tuoi amici o la tua famiglia una visita a questo lago a pochi chilometri dal centro di Bologna ti farà stare bene e potrai entrare in contatto con te stesso e con la Natura che ti circonda in un ambiente davvero unico. Pesca sportiva, gite in barca & escursioni guidate.INFO 370/3393352.

