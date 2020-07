"Occhio ai giganti": serate dedicate alle stelle, al sistema solare e ai grandi della scienza

"Occhio ai giganti": le serate da luglio a settembre 2020 in luoghi vari Bologna e Città Metropolitana.

Occhio ai Giganti. Un titolo a doppio senso, che se da un lato fa riferimento ai quattro giganti del Sistema solare per antonomasia, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, signori incontrastati di questa speciale estate astronomica, dall’altro vuol focalizzare l’attenzione su quegli uomini e quelle donne che, dallo spazio e dalla Terra, hanno lavorato e lavorano per il progresso della scienza e quindi per il bene dell’umanità. I giganti del cielo a confronto con i giganti della Terra: questo, in sintesi, il filo conduttore della rassegna, che si sviluppa in vari eventi distribuiti nell’area metropolitana di Bologna da luglio a settembre.

Tra gli eventi in programma: 4 guide al cielo utilizzando come “bacchetta” il raggio di un potente Laser, 7 conferenze e una rassegna cinematografica.

Gli eventi di Occhio ai giganti

venerdì 17 luglio ore 21:30

Casalone

AstroCasalone 2020

sabato 18 luglio ore 21:30

Museo di Arti e Mestieri “P. Lazzarini” di Pianoro

Donne fuori dall’angolo

giovedì 23 luglio ore 21:30

Dolina della Spipola

A riveder le stelle

sabato 25 luglio ore 21:30

Campo Sportivo

Laser tra le stelle a Loiano

martedì 28 luglio ore 21:30

Casalone

Cinecasalone 2020

giovedì 06 agosto ore 21:00

Velodromo di Pianoro

Laser tra le stelle a Pianoro

