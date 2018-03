Officina della Facilitazione per comunità Dynamiche: open day

Martedì 24 aprile – dalle 10 alle 14,OPEN DAY



I facilitatori: Mavi Gianni Gianluca Gambatesa, Marco Ossani Andrea Panzavolta presenteranno il corso, con attività pratiche.

L'incontro è gratuito.



L'Officina della Facilitazione per Comunità Dynamiche / Percorso introduttivo alle pratiche della facilitazione.



Per costruire uno spazio di relazione, in cui condividere e sperimentare tecniche e metodologie di facilitazione



A cura di Zoè Teatri, Lame in Transizione, presso Dynamo la velostazione,via dell'Indipendenza 71 – Bologna.



Le pratiche si alterneranno nel corso della giornata e saranno suddivise in moduli, ognuno dei quali sarà condotto da un facilitatore diverso. Capiremo cosa fare e cosa non fare per gestire il gruppo e le sue dinamiche, con rispetto e leggerezza, fidandosi del processo. Ogni metodo sarà applicato al tema del giorno, anche grazie all'utilizzo dei fantastici giochi Metalog.



Teatro di improvvisazione, Lego Serious Play, World Cafè, Ascolto attivo, Coaching Circle diventeranno il nostro strumento per essere cittadini e innovatori migliori.



A chi è rivolto: Operatori del Sociale, Educatori, Studenti, Formatori, Facilitatori, Agenti del Cambiamento, tutti i frequentatori di Dynamo interessati a conoscere pratiche di facilitazione innovative.



Programma dei 5 incontri



Giovedì 26 aprile – ore 10-18 NARRARE PER FACILITARE



Giov 31 maggio ore 10-18 CREARE UNA VISIONE CONDIVISA



Giov 21 giugno ore 10-18 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE



Giov 26 luglio ore 10-18 STRUMENTI PER IL COACHING



Giov 27 settembre ore 10-18 A CALL TO ACTION



I costi Cad giornata: 70,00 € / pacchetto 5 giornate : 280,00 €



Riduzioni: studenti universitari 15%; chi si iscrive entro il 10/4/2018 15%



Riduzione porta un amico 10%. 2 borse di studio erogate a chi motiva la richiesta



Max 20 persone - info e iscrizioni: zoeteatri@gmail.com – 331.1228889



per approfondire segui questo link : https://wp.me/p51iay-tP