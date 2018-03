Officine ufficiali Renault e Dacia, eccezionalmente a porte aperte durante i weekend

Nuova iniziativa da parte delle Concessionarie e Officine Ufficiali Renault e Dacia di Bologna, Draghetti e Reno Motor Company: per 4 weekend a partire dal 24 marzo 2018, oltre alle porte dei saloni, saranno aperte eccezionalmente anche quelle delle area dedicate all'accettazione e all'officina.

I weekend da segnare in agenda sono dunque quelli di: Sabato 24 e Domenica 25 Marzo; Sabato 7 e Domenica 8 Aprile; Sabato 14 e Domenica 15 Aprile; Sabato 21 e Domenica 22 Aprile.

L'iniziativa è stata pensata e messa in atto per assistere gli automobilisti in due momenti particolari, in cui il flusso in officina è sempre alto, cioè il periodo prima delle partenze, in questo caso per Pasqua, e il periodo relativo al cambio stagionali degli pneumatici. Un modo per offrire un servizio dedicato ed essere sempre più vicini ai bisogni dei clienti e delle loro auto.