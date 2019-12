OGB per Venezia - concerto di Natale

Concerto dell'Orchestra Giovanile di Bologna

Direttore: M° Stefano Chiarotti

Musiche di Johann Strauss Jr, Edward Elgar, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Arturo Márquez e Leroy Anderson.



Sabato 7 dicembre 2019, ore 20:30

Oratorio di San Filippo Neri - Via Manzoni 5, Bologna

INGRESSO A OFFERTA LIBERA



Il 7 dicembre 2019, alle ore 20:30, l'Orchestra Giovanile di Bologna si esibirà in un concerto di solidarietà per Venezia.

La Biblioteca del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia è una delle più ricche e importanti biblioteche musicali italiane e raccoglie un patrimonio di oltre 50.000 volumi tra monografie, spartiti, partiture e periodici. Sfortunatamente, a seguito dell'alta marea eccezionale del 12 novembre 2019, il patrimonio librario della biblioteca ha subito ingenti danni.

L'ingresso al concerto sarà a offerta libera e i proventi della serata saranno devoluti alla Biblioteca del Conservatorio di Venezia, nella speranza di poter contribuire alla riabilitazione di questa preziosissima istituzione e al patrimonio musicale che custodisce.



Per informazioni:

orchestragiovanilebologna@gmail.com

FB: Orchestra Giovanile di Bologna - OGB