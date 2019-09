Oktoberfest a Bologna: fiumi di birra e concerti per 5 serate

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Estragon riporta al Parco Nord Oktoberfest Bologna per il settimo anno consecutivo, la festa che celebra il meglio della gastronomia e delle migliori birre bavaresi, create dai maestri birrai appositamente per l'OKTOBERFEST bavarese!

Quest'anno l'offerta delle birre presenti si amplia e saranno due weekend ad ospitare la manifestazione!!



Dal 3 al 5 e poi di nuovo l'11 e il 12 Ottobre l'Estragon si trasformerà nel più grande biergarten di Bologna, allestito per l'occasione come a Monaco, con 1000 posti!!

Si ritorna dove tutto ha avuto inizio, tra le mure amiche dell'Estragon e dove l'atmosfera di festa sarà CALDISSIMA!

Per 5 sere, birreria e ristorante aperti dalle 19.00 a notte fonda con il meglio della cucina bavarese.



Oktoberfest Bologna non è solo birra e gastronomia ma anche grande musica, ogni sera dal vivo sul palco il meglio delle bands originali bavaresi ed alcune favolose bands italiane che annunceremo a breve!



L’INGRESSO E' RIGOROSAMENTE GRATUITO,

SI PAGA SOLO CIO' CHE SI MANGIA E BEVE



Per le giornate di VENERDI' e SABATO la prenotazione è consigliata!

Per prenotare basta mandare un sms o MEGLIO WHATSAPP al numero di telefono: 3663547808