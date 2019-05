Oltre Festival - dal 3 al 7 luglio al Parco Caserme Rosse

Dal 3 al 7 luglio nel Parco delle Caserme Rosse

Nasce a Bologna una nuova arena estiva dedicata alla musica: Oltre Festival, un invito a passare cinque giornate oltre le mura del centro, a esplorare generi e suoni, a scoprire artisti noti e meno noti che stanno lasciando il segno nel panorama artistico italiano.

Un Festival fresco non solo per la proposta musicale ma anche per la location: sarà, infatti, il Parco di Caserme Rosse, in Bolognina, ad ospitare la rassegna annunciata in occasione della presentazione del cartellone Bologna Estate 2019 promosso dal Comune di Bologna. Uno spazio periferico, dunque, che si trasformerà in uno dei luoghi più importanti della proposta culturale dell’estate bolognese.

È stata svelata oggi, infatti, la line-up del Festival (non ancora definitiva) che spazia dalla musica trap/hip-hop a quella indie e neo-cantautoriale.

Questi i nomi annunciati in attesa che vengano svelate le prossime sorprese:

Noyz Narcos, Rkomi, Ernia, Speranza, Franco 126, Mecna, Motta, Murubutu, Giorgio Canali e Rossofuoco, Clavdio, Margherita Vicario, Nostromo, Fosco 17, Massimo Pericolo, Irbis37, Dola.

I concerti saranno a pagamento nelle giornate del 3-4-5 luglio e gratuiti il 6 e il 7. È già possibile acquistare i biglietti su www.boxerticket.it e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

OLTRE Festival è organizzato da Zamboni 53 Store, Millenium Club e Unipol Arena in collaborazione con Arci Bologna e il patrocinio del Comune di Bologna.