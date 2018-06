Memoria e teatro dell’arte: itinerario rievocativo alle grotte del Farneto

Dopo l’esordio del 16 giugno, prosegue il progetto Le Grotte della Memoria, itinerario rievocativo alle Grotte del Farneto, ideato dalla Fraternal compagnia che si affianca al Festival Commediestate – Maschere vive in città, arrivato alla VI edizione e che promuove il territorio narrandone le peculiarità.

Le Grotte della Memoria, itinerario rievocativo alle Grotte del Farneto, è un’iniziativa presentata a sabati alternati che vede il secondo appuntamento il 30 giugno, (le altre date sono 14-28 luglio, 25 agosto, 1-15 settembre in via Carlo Jussi, 171 – San Lazzaro di Savena) e che è inserita nell’ambito di Bologna Estate e sostenuta dai contributi di Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte e Quartiere Savena, con il Patrocinio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale e in collaborazione con il Gruppo Speleologico Bolognese (GSB-USB) e l’Associazione Italiana Cultura e Sport; Radio Città del Capo sarà Media Partner.

Centinaia di persone hanno usato le grotte come rifugio nel ‘44, alcuni addirittura si trasferirono lì per mesi anche da Bologna. La rievocazione al Farneto ha un valore simbolico perché tante sono le grotte che sono vicine, e tante di più ce n’ erano.



L’itinerario e l’allestimento predisposti costituiscono un frammento riportato ad oggi della realtà di quel tempo. Non si tratta di uno spettacolo ma di una rievocazione, un momento di storia ricostruito e da far vivere al pubblico coinvolgendolo direttamente nelle azioni, con lo scopo di legare la memoria degli uomini alla memoria dei luoghi, soprattutto quando così suggestivi: le Grotte creano un salto nel tempo in modo naturale e in loro sono ancora presenti i segni di quegli avvenimenti; hanno una valenza propria, naturalistica, e di studio dell’ambiente, ma come testimoni di fatti storici reali diventano anche oggetto di memorie e cultura del territorio bolognese.



Presente la mostra fotografica FUORI DAI TEATRI - Quando il teatro scendeva in piazza a cura di Andrea Fabbri Cossarini sul movimento teatrale degli anni ’70.



Commediestate – Maschere vive in città, Sesta edizione del Festival di Commedia dell’Arte comincerà il primo luglio, ogni venerdì sabato e domenica alle ore 21. Il 24-25-26 agosto sarà presentato l’ultimo spettacolo che, come ogni anno, è la prova conclusiva dello Stage Internazionale di alta formazione arrivato alla XIV edizione. Gli spettacoli si terranno alla Cava delle Arti in Via Cavazzoni 2/g, nel cortile allestito con tavolini e con il palco di Commedia costruito sul modello di quelli Rinascimentali. Il Festival, nato all’interno del Museo Civico Medievale, si svolge da tre anni presso la sede della Compagnia e può già contare su un proprio pubblico di affezionati. Direttore Artistico Massimo Macchiavelli





INFO E PRENOTAZIONI per il PUBBLICO

Prenotazioni: 3492970142 - info@fraternalcompagnia.it

www.fraternalcompagnia.it