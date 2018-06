Omaggio a John Fante con la Compagnia della polvere

L'evento clou di questo nostro Letti Di Notte 2018 sarà un omaggio al nostro amato John Fante.



Con gli amici di sempre, lo scrittore Alessio Romano e il musicista Christian Carano, ci addentreremo in uno spettacolo di letture e musica per raccontare lo scrittore italoamericano John Fante. Dalle montagne dell’Abruzzo alle stelle di Hollywood, attraverso la sua infanzia di Dago (“il mangia maccheroni” disprezzato dai WASP) e l’adolescenza sulle strade di Los Angeles sognando la gloria letteraria e l’amore della bella Camilla Lopez, fino a un letto di ospedale e l’incontro con Charles Bukowski.



giovedì 21 giugno, ore 20:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

Via Cartoleria 20/b

Bologna



La Compagnia Della Polvere è:

- Alla macchina da scrivere: Alessio Romano

- Alla chitarra e voce: Christian Carano



Durante la serata, tutti i i vini abruzzesi saranno serviti a un prezzo speciale, per l'occasione.





Letti Di Notte inizia da noi in libreria alle 18:30 con LDN18. La confraternita dei lettori IX: Famiglie ombra (Racconti edizioni).