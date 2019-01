"Ombre cinesi" a Corticella

Torno a Corticella, nella storica biblioteca di via Gorki dove ho ambientato il penultimo romanzo dedicato alle indagini di Galeazzo Trebbi, investigatore privato. Torno l'8 gennaio 2019 con la quinta indagine dell'amico Trebbi, diventato ormai personaggio popolare nel quartiere che ha eletto come luogo dove vivere e coltivare rapporti umani.

Corticella città nella città, mi ha adottato e quindi torno con piacere a incontrare gli amici di sempre, ci sarà l'aperitivo organizzato dal Blues Cafè di via Bentini e le amiche dell'Associazione Goccia a Goccia che non vi lasceranno a stomaco vuoto, ci sarà l'amico Marco Piovella alle letture e l'amico Claudio Balboni che converserà con il sottoscritto intorno al mio ultimo romanzo. Iniziamo l'anno leggendo un nero bolognese, vi aspetto.

Gallery