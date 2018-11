Ommioddio, uno spettacolo sulla fine del mondo

Cosa faresti se ti dicessero che il mondo finirà tra 11 giorni?

Che la Terra è sempre più vicina al Sole e non ci sarà scampo per nessuno?

E che inoltre sembra essere in atto un’invasione aliena?



Torna a Bologna, Ommioddio: uno spettacolo giovane, anche se in scena c’è una signora molto anziana; che parla di fine del mondo, di morte, eppure vivo e da vivere.La Terra si avvicina al sole, le temperature si alzano, eppure c’è un linguaggio fresco.

Uno spettacolo che delude le aspettative quindi?

No, piuttosto uno spettacolo sull’inaspettato, sulla solitudine e su un incontro, sulla possibilità di un futuro basato sul ricordo, sulla fine e sull’inizio.



* OMMIODDIO * si terrà *Domenica 2 Dicembre* alle 21.00 presso La Cava delle Arti (Via Cavazzoni 2G, Bologna), con in scena i giovani e talentuosi attori Francesca Franze' e Luca Serafini. La prenotazione è consigliata al numero 392/4978370.



OMMIODDIO nasce da un’idea di Francesca Franzè e Jessica Leonello, la regia e lo spazio sono a cura di Franzè, Serafini, con il sostegno di Residenza Idra, la drammaturgia di Luca Serafini e il disegno luci di Iro Suraci. Lo spettacolo è stato selezionato alla Rassegna Intransito 2015, al Premio Giovani Realtà Nico Pepe di Udine e al Festival Strabismi 2016.