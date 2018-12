Ondeggiando in Bolognina

L’XM24, il people mover, la nascita di studentati e nuovi edifici, il dibattito sulla sicurezza e molto altro: la Bolognina, con i suoi pregi e difetti, sarà al centro del talk curato da NEU Radio mercoledì 12 dicembre dalle h 17.30 presso Fermento (via Serra 11/C). Ospiti della serata, condotta da Moreno Mari di NEU e Salvatore Papa di Zero Bologna, saranno Daniele Ara (presidente del Quartiere Navile), Benedetta Cucci (giornalista), Concibò, Fermento, l’associazione Baumhaus, il Cinema Galliera, alcuni rappresentati del Mercato Albani, la Trattoria di via Serra e altre voci che racconteranno la propria esperienza e il loro vissuto nel quartiere.



A ridosso della nuova stazione dell’alta velocità e del “centro” che erode i confini della prima periferia, si accavallano in modo apparentemente confuso la domanda e l’offerta di studenti, turisti, comunità straniere, storici abitanti del quartiere e imprenditori, speculatori, promotori culturali, ristoratori, barman, comitati, spacciatori. Un magma umano sotto la lente della politica, interessata dal canto suo a trasformare i conflitti in voti.

Al momento solo una cosa è certa: la Bolognina di domani sarà diversa da quella di oggi. Un percorso che è iniziato diverso tempo fa, trasformando nel bene e nel male il quartiere. Ma cos’è cambiato in questi anni? E cosa cambierà esattamente? Chi sono gli attori di queste trasformazioni? È in atto un processo di gentrificazione? E come i cittadini possono intervenirvi?



L’evento fa parte della campagna di crowdfunding per portare in streaming 24 ore al giorno NEU Radio, l'emittente dell'Associazione culturale Humus nata dall’unione di giornalisti, critici d’arte, librai, professori universitari, attivisti e promotori culturali di Bologna.



NEU Radio è un contenitore di podcast musicali e culturali, interviste e focus di approfondimento che ha preso vita grazie al contributo di un collettivo di autori e redattori radiofonici di Bologna, provenienti da un comune percorso sulla radio in FM.

Neuradio.it ha debuttato sul web il primo aprile 2018 con un format mensile, proponendo musica di diversi generi e paesi, raccontando l'arte, la letteratura, il cinema e il teatro, prendendo la parola anche su fatti cittadini e nazionali. Per otto mesi la redazione ha prodotto 223 trasmissioni, lavorando quotidianamente su base completamente volontaria.

Ora il prossimo passo sarà la diretta streaming.