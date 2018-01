One Billion Rising: il 14 febbraio contro la violenza sulle donne

Bologna sta scaldando i muscoli per il prossimo 14 Febbraio. ONE BILLION RISING, a Bologna come nel resto del mondo, ogni 14 febbraio chiama a raccolta un miliardo di persone a ballare e denunciare ogni forma di abuso su donne e bambine.

Le cronache giornaliere rendono quest’anno l’appuntamento ancora più sentito: nelle strade, nelle piazze e nelle scuole in un’unica voce potente ma gentile per manifestare ballando e realizzando tante forme creative di resistenza e ribellione.

L’organizzazione Bolognese dell’evento, grazie al coordinamento della Casa delle donne per non subire violenza e la partecipazione attiva di tante donne, è già partita con le prove per la coreografia di Break the Chain del flash mob che si terrà il giorno di San Valentino. Gli incontri sono aperti a tutti.

Quest’anno il tema è la Solidarietà. “Non ci può essere RIVOLUZIONE senza SOLIDARIETA’”, scandisce Eve Ensler, fondatrice e anima dell’organizzazione mondiale, ricordandoci come la solidarietà sia il combustibile e il fuoco per permettere alle donne e a chi vuole stare dalla loro parte di crescere.

A livello mondiale negli anni lo spirito rivoluzionario del movimento ha ricevuto consensi crescenti aprendo un nuovo dibattito sui diritti, le disuguaglianze economiche e lo sfruttamento delle donne in tutto il mondo; in Italia solo nel 2017 sono stati organizzati più di 150 eventi che hanno raccolto 250 mila partecipanti.

Il conto alla rovescia per il 14 febbraio 2018 è partito.

Appuntamenti per prove flash mob:

Sabato 27 gennaio dalle 13 alle 14.30 Parco della Montagnola

Lunedì 29 gennaio dalle 20.30 alle 22 Cassero

Mercoledì 31 gennaio dalle 19 alle 20.30 Teatro del Pratello

Giovedì 1 febbraio dalle 18.30 alle 20.00 Centro Interculturale Zonarelli

Lunedì 5 febbraio dalle 20.30 alle 22 Cassero

Giovedì 8 febbraio dalle 18.30 alle 20.00 Centro Interculturale Zonarelli

Per informazioni e partecipazione:

fb: One Billion Rising Bologna

obritalia@gmail.com - 338 7740930