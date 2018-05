Ootb + il generatore di tensione live at Off

Musica live: OOTB - Out Of The Blue (Italia, Pop-rock); Il Generatore Di Tensione (Italia, Pop-rock)



OUT OF THE BLUE



D'improvviso, ecco come nasce il nome del gruppo bolognese. Quattro sognatori che non vedono l'ora di svegliarsi e realizzare il proprio sogno da ragazzi di vent'anni. Suonano insieme dal 2012, ma il progetto definitivo nasce nel 2017 con l'uscita del loro primo EP autoprodotto "Out Of The Blue".



Il loro stile è caratteristico in quanto contaminato dalle influenze musicali dei singoli membri della band: pop, rock, rap e funk sono gli ingredienti principali del loro suono.



La leader Chiara Todeschi (voce/tastiere), Paolo De Franceschi (basso), Christopher Rizzi (batteria), Alberto Bavieri (chitarra) sono i quattro componenti del gruppo.



IL GENERATORE DI TENSIONE



In virtù della legge di Ohm, se si collegassero i poli di un simile dispositivo ad un cortocircuito si produrrebbe un flusso di corrente infinito.



Il generatore di tensione è nato a Bologna nel 2014. Pensa e scrive in italiano in una stanza umida sotto un distributore di benzina. Gli piacciono le canzoni, la ginnastica artistica e i locali bolognesi. In uno di questi ha conosciuto gli editori di Pressing Line (etichetta fondata da Lucio Dalla) con cui ora collabora per la pubblicazione del suo primo album.



Il generatore di tensione è Roberto Comastri, Daniele Dovesi, Giacomo Neri, Simone Maria Parazzoli, Andrea Vandini.





ingresso: GRATUITO



ORARI

apertura spazio: 18.00

inizio live: 21.00