Open Atelier Nino Noce “dove nasce e prede forma l’arte“

In occasione dell’Arte Fiera 2019 l’atelier Nino Noce apre al pubblico par mostrare il luogo di lavoro e l’opere che viene realizzata in esso.

L’atelier per un artista non è solo uno spazio fisico dove creare, ma si tratta in primo luogo di uno spazio mentale, un riflesso dell’anima che lo ha reso e lo rende vivo. Lo studio è quindi il luogo dove l’opera si realizza e concretamente prende forma, ma racchiude la storia, delle lunghe meditazioni, le riflessioni, fino all’azione pratica di colui che crea.

Entrare nell’atelier di un artista significa scoprire aspetti nuovi e inattesi della sua arte.

Questo permette ai visitatori di rivivere lo spazio intimo e personale in cui nasce la creatività dell'artista Poter guardare da vicino i suoi strumenti ,pennelli, tavoli, tavolozza, e strumenti inattesi che mai si potesse immaginate utili alla creazione di un’opera e questo non fa che sottolineare quanto ancora sia affascinante curiosare tra le vie della creazione di una idea.

Un percorso atto ad aiutare il fruitore a comprendere l’importanza di questi luoghi segreti.

In questa mostra saranno esposti una parte delle ultime opere inedite insieme ad opere del passato per far meglio comprendere un percorso consolidato.

Nell’Atelier Nino Noce convive il suo spazio creativo con la sua scuola d’arte da 30 anni, dove gli allievi muovono i primi passi ,fino a trovare un propio stile in questo mondo affascinante.





INAUGURAZIONE

1- 02- 2019 ore 19,00



Dal 1 - 02 - al 04 - 03 - 2019

orari dal giovedì a sabato

dalle ore 17,00 alle 20,00



Studio Nino Noce via san vitale 57

Bologna info-tel. 3493158024

ninonocestudio@ gmail.com

www.ninonoce.it