Open Day al circolo il Fossolo

Il Circolo Il Fossolo, nelle giornate di sabato e domenica 21 e 22 Settembre 2019, aprirà le sue porte ai cittadini di Bologna e provincia, mostrando i nostri locali, le nostre attività e le nostre proposte per eventi e progetti in programma per l'anno 2019/20. L'evento sarà completamente gratuito e offerto da noi, per consentire di provare e sperimentare i corsi che saranno presenti, nonchè di confrontarsi e chiedere informazioni e dettagli direttamente ai nostri coach e insegnanti qualificati. Le attività saranno tante e si svolgeranno nei locali al piano terra della sede di Viale Felsina 52, ossia nelle sale "A" e "B" per tutto un intero pomeriggio dalle ore 15,00 alle 20,00. In sede saranno presenti anche le proposte turistiche offerte da Miria Calzoni in collaborazione con "Bluvacanze" e il progetto di volontariato degli "Amici della porta accanto".