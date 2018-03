Openday Avis Bologna: una domenica alla casa dei donatori, tra spettacoli, hobby e premiazioni

L’Open Day Avis Bologna è un’occasione per dare valore alla tradizionale iniziativa delle Premiazioni di Donatori e Donatrici Benemeriti e allo stesso tempo per intrattenere tutta la cittadinanza in attività ricreative proprio all’interno della sede Avis della Casa dei Donatori di Sangue, importante centro di aggregazione e condivisione di interessi per tutti i donatori e i volontari della Provincia di Bologna.



L’iniziativa ad ingresso libero vedrà due appuntamenti fissi nel corso della giornata:

ore 11.00 lo spettacolo teatrale realizzato dal Gruppo teatrale Avis “Scena Positiva” , rivolto a grandi e piccini.

ore 15.45 lo spettacolo “Bologna FM” realizzato dal duo Le Fragole che propongono un cantautorato giocoso e poppeggiante sulla nostra amata città.



Contemporaneamente si svilupperanno per i tre piani della struttura punti di intrattenimento a cura dei gruppi hobbistici che fanno capo all’Associazione, fra i quali: il Circolo Fotografico Petroniano, il gruppo Arte nel Sangue, il Gruppo Micologico , il gruppo Sub Effetto Martini, il gruppo Motociclistico Avis, Mineralogisti, Escursionisti e Navimodellisti saranno a disposizione nel corso della giornata con dimostrazioni e attività interattive.