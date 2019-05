Opening "Manifestarti, mostra fotografica di Stefano Aspiranti"

manifestArti • immagini di Stefano Aspiranti

dal 16 al 31 maggio

dal lunedí al sabato dalle 17 alle 19

o su appuntamento 347 4511331 - 348 1465302



manifestArti è un lavoro perpetuo fatto di immagini, di eventi casuali e non.

manifestrArti è la continuazione, l’evoluzione di ciò che c’era in ciò che è ora.

E' l’arte che, volutamente o involontariamente, alcune persone fanno e che il tempo e i cambiamenti climatici proseguono fino a quando non viene catturata in un obiettivo.



manifestArti è la mostra fotografica di Stefano Aspiranti, presso duepuntilab fino al 31 maggio.



OPENING

giovedí 16 maggio 2019 ore 18.30

duepuntilab

via Solferino 19, Bologna