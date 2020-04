Ruota attorno alle opere di Wolfgang Amadeus Mozart e di Francis Poulenc la programmazione in streaming proposta dal Teatro Comunale di Bologna sul suo canale YouTube nella settimana che segue le festività pasquali. Le Nozze di Figaro e I Dialogues des Carmélites su Youtube

Martedì 14 aprile alle 18.00 è possibile riascoltare l’incontro della rassegna “Dialoghi intorno all'opera”, avvenuto nel febbraio 2018, nel quale il drammaturgo e attore Moni Ovadia, lo storico Alberto Melloni e lo scrittore Nicola Muschitiello discutono di alcuni temi tratti dai Dialogues des carmélites di Poulenc, come la fede, il coraggio della libertà di culto e la redenzione. L’opera, rappresentata per la prima volta al Comunale nel marzo di quell’anno, apre infatti una riflessione sul valore della spiritualità e sulle sue trasformazioni nella società contemporanea. Modera il Sovrintendente Fulvio Macciardi; interventi musicali a cura dei cantanti della Scuola dell’Opera.

Nel nuovo appuntamento educational della rubrica “Opera Favola”, a cura del Teatro Comunale e con la partecipazione della Scuola dell’Opera, sabato 18 aprile alle 16.00 si racconta ai bambini la fiaba mozartiana, ovvero il Singspiel Die Zauberflöte (Il flauto magico). Lo stesso contenuto verrà pubblicato anche sulla nuova pagina Facebook “TCBO Opera Young”, creata dal Teatro bolognese nell’ambito della formazione come ulteriore canale di comunicazione rivolto agli studenti.

Due grandi titoli lirici, infine, in chiusura della settimana per il “Comunale in streaming”: Le nozze di Figaro di Mozart, opera andata in scena nel giugno 2012 nell’allestimento del Teatro di San Carlo di Napoli firmato da Mario Martone e diretto da Michele Mariotti, trasmessa sabato 18 aprile alle 21.00, e i già citati Dialogues des carmélites di Poulenc della Stagione 2018, spettacolo co-prodotto dal Théâtre des Champs-Élysées di Parigi e dal Théâtre Royal de La Monnaie di Bruxelles vincitore del “Grand prix du théâtre du Syndicat de la critique”, con Jérémie Rhorer sul podio e la regia di Olivier Py, in programma domenica 19 aprile alle 15.30.

Ulteriori informazioni sul sito www.tcbo.it e sui social media del Teatro Comunale.

10.04.2020

Al seguente link le foto degli spettacoli (crediti Rocco Casaluci): https://www.dropbox.com/sh/u174cgtyqobb6wi/AABnm0M60v6ArD5yiWdwo1PGa?dl=0

PROGRAMMAZIONE IN STREAMING

Sul canale YouTube del TCBO

MARTEDÌ 14 APRILE, ORE 18.00

“DIALOGHI INTORNO ALL’OPERA”

Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc

Relatori

Moni Ovadia, drammaturgo, attore, scrittore

Alberto Melloni, storico delle religioni

Nicola Muschitiello, scrittore, francesista

Modera Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale

Interventi musicali dei cantanti della Scuola dell’Opera

SABATO 18 APRILE, ORE 16.00

“OPERA FAVOLA”

Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart raccontato ai bambini

A cura del Teatro Comunale di Bologna con la partecipazione della Scuola dell’Opera

SABATO 18 APRILE, ORE 21.00

“COMUNALE IN STREAMING”

Le nozze di Figaro

Commedia per musica in quattro atti di Lorenzo Da Ponte dalla commedia La folle journée ou le mariage de Figaro di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Direttore Michele Mariotti

Regista Mario Martone

Scene Sergio Tramonti

Costumi Ursula Patzak

Luci Pasquale Mari

Coreografia Anna Redi

Maestro del Coro Lorenzo Fratini

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna

Allestimento del Teatro di San Carlo di Napoli

Il Conte d’Almaviva Simone Alberghini

La Contessa d'Almaviva Carmela Remigio

Figaro Nicola Ulivieri

Susanna Cinzia Forte

Cherubino Marina Comaparato

Bartolo Bruno Praticò

Marcellina Tiziana Trimonti

Don Basilio Mert Sungu

Antonio Nicolò Ceriani

Don Curzio Saverio Bambi

Barbarina Cristiana Arcari

Due contadine Silvia Calzavara, Roberta Sassi

DOMENICA 19 APRILE, ORE 15.30

“COMUNALE IN STREAMING”

Dialogues des Carmélites

Opera in tre atti e dodici quadri di Georges Bernanos, per gentile concessione di Emmet Lavery, basata sulla novella del 1931 Die Letze am Schafott (“L’ultima al patibolo”) di Gerturde Von Le Fort e una sceneggiatura di R.P. Brückberger e Philippe Agostini.

Musica di Francis Poulenc

Direttore Jérémie Rhorer

Direttore assistente Natalie Murray Beale

Regia Olivier Py

Assistente alla regia Daniel Izzo

Scene e costumi Pierre-André Weitz

Luci Bertrand Killy

Maestro del Coro Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna

Coproduzione Théâtre des Champs-Élysées di Parigi e Théâtre Royal de La Monnaie di Bruxelles

Personaggi e Interpreti

Blanche de la Force Hélène Guilmette

Madame De Croissy Sylvie Brunet

Madame Lidoine Marie-Adeline Henry

Mère Marie Sophie Koch

Marquis de la Force Nicolas Cavallier

Chevalier de la Force Stanislas de Barbeyrac

Soeur Constance Sandrine Piau

L'Aumnier du Carmel Loïc Félix

Le Geôlier / Thierry / Javelinot Matthieu Lécroart

Mère Jeanne Sarah Jouffroy

Mathilde Lucie Roche

1er Commissaire Jérémie Duffau

2ème Commissaire Arnaud Richard