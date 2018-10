Sabato 27 ottobre "Concerto dell’Orchestra e Coro del Teatro Comunale" nella Basilica di San Petronio alle ore 20:30 nella Basilica di San Petronio.



L’Orchestra del Teatro Comunale torna a suonare nella Basilica di San Petronio il 27 ottobre 2018 alle ore 20.30 diretta da Daníel Bjarnason, compositore e direttore d’orchestra di origini svedesi, attualmente Artista Residente presso l’Iceland Symphony Orchestra. Solista David Geringas, violoncellista e direttore d’orchestra lituano, noto a livello internazionale per l’ampiezza del suo repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea.

programma:

Jean Sibelius

Stormen (“La tempesta”) op.109 suite n. 2 per orchestra

Silvia Colasanti

Concerto per violoncello e orchestra

Adagio per violoncello e orchestra d’archi

Daníel Bjarnason

The Isle is full of Noises, per coro, coro di voci bianche e orchestra

Jean Sibelius

Stormen (“La tempesta”) op.109 suite n. 1 per orchestra

Le musiche di Sibelius e Bjarnason si ispirano al dramma shakespeariano La Tempesta, mentre il Concerto per violoncello e orchestra della Colasanti è stato composto proprio su richiesta di David Geringase e rivisita la forma classica del concerto per solista e orchestra.