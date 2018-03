"Manzoni Factory": Gábor Takács-Nagy e Valentina Lisitsa

Lunedì 12 Marzo alle 21.00 prosegue il ciclo di concerti dell’Orchestra Filarmonica di Bologna, inserito nella Stagione Manzoni Factory diretta dal Maestro Giorgio Zagnoni.

La direzione è affidata all’ungherese Gábor Takács-Nagy, grande interprete del violino e della musica ungherese in genere. Impegnato nello studio del violino fin dalla tenera età, la carriera di Takács-Nagy procede rapida verso continui successi e premi; attivo soprattutto nell’ambito della musica da camera.

Al pianoforte troviamo invece Valentina Lisitsa, artista di origini ucraine che si distingue per il suo eccezionale talento e per essere la prima «YouTube star» della musica classica, successo che si è poi convertito in una carriera concertistica internazionale.

La serata si apre con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do maggiore, op.26 di Sergej Prokofiev, composto tra il 1917 e il 1921. Questo brano è il più famoso tra i cinque Concerti per pianoforte di Prokofiev e quello che meglio riflette il suo stile maturo: troviamo non più l’aggressività caratteristica dei suoi primi lavori pianistici bensì una ricerca di equilibrio e di chiarezza derivati dal suo amore per la tradizione classica.

La seconda parte della serata, invece, è dedicata alla Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, composta tra il 1876 e il 1878. Questa Sinfonia è stata composta in un periodo molto tormentato della vita del compositore ed è nata proprio al fine di dare libero sfogo ai suoi sentimenti. Specchio degli avvenimenti che avevano turbato il compositore, l’opera si apre evocando una forza nefasta capace di distruggere le speranze di felicità dell’autore, una forza invincibile che impedisce il benessere e la pace. Proseguendo, il clima di tristezza e disperazione si fa sempre più intenso, sfociando in aperta malinconia. La Sinfonia si conclude in un clima più disteso, quasi gioioso, che riflette la felicità altrui, della folla, dal momento che l’autore non riesce a trovarla dentro di sé.