Orchestra Mozart: Bernard Haitink e Martin Helmchen

Dal 26 al 28 aprile l’Orchestra Mozart suonerà per due concerti sinfonici e uno da camera al Teatro Auditorium Manzoni, diretti ancora una volta dal grande Maestro Bernard Haitink e con la partecipazione del pianista Martin Helmchen.



Il programma di domenica 28 aprile 2019

Domenica 28 aprile 2019, Teatro Auditorium Manzoni ore 17



Orchestra Mozart

Bernard Haitink direttore

Martin Helmchen pianoforte



Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture da Sogno di una notte di mezza estate Op. 61

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra n. 22 in Mi bemolle maggiore, K 482

Franz Schubert, Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore, D 485



I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Auditorium Manzoni (via de’ Monari, 1/2) dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.30. Disponibili anche online su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Riduzioni speciali per i giovani under 35!



Maggiori informazioni sul sito www.orchestramozart.com o contattando la segreteria dell’Accademia Filarmonica allo 051 222 997.