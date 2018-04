Orchestra Mozart Festival a prezzi scontati del 40%!

Dal 6 all’8 aprile 2018 l’Orchestra Mozart torna a suonare a Bologna, al Teatro Manzoni, per due concerti sinfonici, diretti ancora una volta dal grande Bernard Haitink e con la partecipazione del pianista Paul Lewis (6 aprile) e della violinista Vilde Frang (8 aprile). I due concerti saranno intervallati da un concerto da camera eseguito dai Solisti dell’Orchestra Mozart (7 aprile).

Uno degli obiettivi dell’Orchestra Mozart Festival è portare ogni anno a Bologna concerti di eccellenza, in cui trovare, accanto all’Orchestra Mozart, i migliori direttori e solisti internazionali. Non solo: vuole essere anche un vero e proprio momento di incontro tra la città e l’orchestra, una festa della musica e in musica.

PROGRAMMA:

VENERDI' 6 APRILE ORE 20.30

Orchestra Mozart

Bernard Haitink direttore

Paul Lewis pianoforte

W. A. Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in Do maggiore K 503

F. Schubert, Sinfonia n. 9 in Do maggiore D 944 La grande

SABATO 7 APRILE ORE 18.00

Concerto da camera con i Solisti dell’Orchestra Mozart

G. Ligeti, Sei Bagatelle per quintetto di fiati

F. Schubert, Ottetto in fa maggiore D 803

DOMENICA 8 APRILE ORE 20.30

Orchestra Mozart

Bernard Haitink direttore

Vilde Frang violino

F. Schubert, Sinfonia n. 8 in Si minore D 759 Incompiuta

W. A. Mozart, Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K 219

Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 Jupiter