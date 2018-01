I solisti dell'orchestra Mozart: concerto da camera a Imola

Lunedì 5 febbraio alle ore 20.45, quarto appuntamento della rassegna "Orchestra Mozart. Di nota in nota" in collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola: i Solisti dell’Orchestra Mozart eseguiranno il Quintetto per pianoforte e archi n. 2 in La maggiore op. 81 di Antonín Dvořák nella sala “Mariele Ventre” del Palazzo Monsignani a Imola. La rassegna di eventi è stata progettata dall'Accademia Filarmonica di Bologna con lo scopo di approfondire la storia dell'Orchestra Mozart e il repertorio dei concerti che la vedranno protagonista ad aprile 2018 per tre giorni di festival al Teatro Manzoni di Bologna.



INGRESSO: gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo a info@accademiafilarmonica.it

Maggiori informazioni sul sito www.orchestramozart.com



I Solisti dell’Orchestra Mozart

Massimo Guidetti pianoforte

Giacomo Tesini, Nicola Bignami violini

Sara Marzadori viola

Luca Bacelli violoncello



Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Quintetto per pianoforte e archi n. 2 in La maggiore op. 81

Allegro ma non tanto

Dumka. Andante con moto

Scherzo (Furiant). Molto vivace

Finale. Allegro