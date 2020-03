Orchestra Senzaspine: i concerti su Youtube

Prosegue la programmazione che l’Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi e da Matteo Parmeggiani, propone sul proprio canale YouTube durante questo periodo di sospensione delle attività. Dopo le serate dedicate all’opera con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e l’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, i prossimi appuntamenti saranno dedicati alla musica sinfonica, con alcuni dei concerti eseguiti nelle scorse stagioni e da rivivere assieme al pubblico, che potrà prenderne visione ogni lunedì e ogni giovedì con inizio alle ore 21 per tre settimane consecutive.

La programmazione si apre lunedì 16 marzo con la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo” op. 95 di AntonínDvořák,diretta da Matteo Parmeggiani. A seguire giovedì 19 marzo con la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven diretta da Tommaso Ussardi. Lunedì 23 marzo è la volta del Concerto per violoncello e orchestra op. 104, b. 191 di Dvořák diretto ancora da Matteo Parmeggiani e interpretato dal grande violoncellista torinese Enrico Dindo. Altra protagonista sarà la giovane pianista Margherita Santi che sotto la direzione di Tommaso Ussardi esegue giovedì 23 marzoil Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergei Rachmaninov.

Chiude l'ultima settimana la musica di Tchaikovsky con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 23, interpretato dalla solista Sofya Gulyak e sotto la direzione di Matteo Parmeggiani che verrà trasmesso lunedì 30 marzo,e la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 diretta da Tommaso Ussardi giovedì 2 aprile.

Al seguente link il canale YouTube per lo streaming dellaSinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo”: https://youtu.be/ CaUwyyZCqRo