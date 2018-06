Orchibo 2018: orchidee nel Chiostro di San Francesco

Il 2018 è un anno importante per AERADO, Associazione Emiliano-Romagnola Amici Delle Orchidee. Festeggiamo infatti quarant'anni dalla sua fondazione!

Abbiamo pensato che un così importante anniversario meritasse un'edizione di ORCHIBO, l'annuale esposizione di orchidee bolognese, particolarmente ricca di attrazioni e novità.

Tutto il nostro staff è già in piena attività per offrirvi la migliore occasione per scoprire ed ammirare l’incredibile varietà del mondo delle orchidee e lasciarsi catturare dalla loro bellezza.



L’evento è aperto sia ai neofiti, che potranno incontrare i soci AERADO sempre disponibili per consigli e suggerimenti sulla coltivazione di queste meravigliose piante, sia ai coltivatori più esperti, che potranno partecipare con i loro migliori esemplari all’assegnazione del Best in Show e delle medaglie da parte dei giudici internazionali dell’AIO.

Per tutti, l’opportunità di acquistare la propria orchidea ideale fra le tantissime messe a disposizione da esperti vivaisti e coltivatori, sia italiani che internazionali.



La mostra sarà a Bologna, all’interno del Chiostro di San Francesco, adiacente all'omonima Basilica, con ingressi da Piazza San Francesco e da Piazza Malpighi.



La manifestazione aprirà sabato 15 settembre alle ore 10:00 e sarà possibile visitarla per tutta la giornata di sabato, fino alle ore 19:00, e per tutta la giornata di domenica 16 settembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.



L'ingresso è libero.