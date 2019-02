Orchidee a San Donato

Sabato 9 e domenica 10 saranno due giorni molto interessanti per gli appassionati bolognesi di orchidee e di piante in generale!

La Società Felsinea di Orchidofilia ha infatti organizzato un incontro presso la Sala delle Scuderie del circolo Il Casalone, in via San Donato 149, dove sarà possibile incontrare Varesina Orchidee, per gli amanti del tropicale, giovane realtà vivaistica specializzata nella coltivazione e vendita di orchidee tropicali botaniche e ibride provenienti da tutto il mondo . Inoltre, il titolare Gioele Porrini intratterrà il pubblico orchidofilo con una breve conferenza sabato 9 marzo alle ore 15 dal titolo: "Quattro chiacchiere sul meraviglioso mondo delle orchidee".

Sarà anche presente EVOplant, nota azienda toscana specializzata nella vendita di materiali per la coltivazione di orchidee, succulente, carnivore e bonsai (maggiori info: http://www.evoplant.net/).

Inoltre, in entrambe le giornate sarà sempre attivo il pronto soccorso delle orchidee: i soci della SFO saranno presenti per curare le vostre piante e darvi i migliori consigli di coltivazione.

Questa coloratissima esposizione e mercato sarà visitabile il sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 17; l'ingresso è aperto a tutti ed è gratuito!



Visitate la pagina facebook dell'evento (https://www.facebook.com/events/2214979305406930/) per tutti gli aggioramenti!