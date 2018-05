Orgoglio e pregiudizio? Essere migranti Lgbtiq+

Un seminario per fare il punto sui bisogni dei migranti e dei richiedenti asilo LGBTIQ+ in Italia e sulle buone pratiche per supportarli.

PROGRAMMA:

Richiedenti asilo LGBTIQ+ e protezione internazionale:

- 10.00 – 10.20 : Il bisogno di protezione internazionale per le persone LGBTIQ+ - Maria Cantiello - Collaboratrice Centro di Documentazione - CRID Unimore

- 10.20 – 10.40: Luna Lara Liboni – Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili - Richiedenti asilo LGBTI nell'Unione Europea: tra problematiche specifiche e l'assenza di una linea comune

Il progetto europeo EPSILON:

- 10.40 – 11.00 Il progetto Epsilon e i suoi risultati - Licia Boccaletti – coordinatrice ANS

- 11.00 – 11.20 Presentazione della ricerca Epsilon – Jonathan Mastellari

Studi e ricerche sui richiedenti asilo LGBTIQ+

- 11.40 – 12.00: Team SOGICA – Presentazione dei risultati del progetto SOGICA

- 12.00 – 12.20: “Migranti queer in cerca di cittadinanza. Riflessioni preliminari sulle traiettorie migratorie di alcuni richiedenti asilo in Italia” – Dany Carnassale – Università di Padova (titolo provvisorio da modificare)

- 12.20 – 12.40 : Nicolamaria Coppola –Segretario Generale dell'organizzazione EPOS, Dottorando in Scienze Sociali Applicate presso la Sapienza - Università di Roma: Identità gay tra religione, cultura e politica: essere gay in Iran oggi

Esperienze:

- 12.40 – 13.00: L’esperienza di MigraBO LGBTI - Jasmine Joelle Tsimi Abega – Presidente MigraBO

- 13.00 – 13.20 Cinzia Laconi – Migrabo LGBTIQ+ - Le seconde generazioni LGBTIAQ+

- 13.20 – 13.30: Domande e conclusioni



L'evento è gratuito ma è necessario iscriversi inviando una mail a info@anzianienonsolo.it