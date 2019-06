"Condividi l'orto": una giornata di sapori, suoni e sensazioni all’Orto Botanico

"Condividi l'orto": una giornata di sapori, suoni e sensazioni. Visite guidate, degustazioni, esibizioni musicali, lezioni di yoga. Ci sarà tutto questo e tanto altro nella giornata organizzata per contribuire alla raccolta fondi destinata al progetto di riqualificazione dell’Orto Botanico dell’Università di Bologna

Ora che finalmente è arrivata l'estate, sabato 29 giugno, dalle 10 alle 20, è in programma una giornata all'Orto Botanico di Bologna (Via Irnerio, 42) per vivere sapori, suoni e sensazioni nel più grande spazio verde all’interno delle mura della città.

Confcommercio Ascom Bologna, sostiene e promuove il progetto di riqualificazione dell’Orto botanico dell’Università di Bologna. In particolare, durante la giornata, le federazioni associate che realizzeranno le iniziative saranno: l’Associazione Sfogline e Panificatori, Federcarni e Unione Cuochi Bolognese, Federazione Erboristi Confcommercio Ascom Bologna, FIDA e Fedagromercati Bologna. Anche l’Orchestra Senzaspine e Alessandra Pergreffi, insegnante di Anusara Yoga organizzeranno, nel corso della stessa giornata, attività di intrattenimento.

Confcommercio Ascom Bologna ringrazia la CCIAA di Bologna per il patrocinio.

La giornata, inizialmente rinviata a causa del maltempo, prevede una serie di visite guidate in cui il personale dell’Università illustrerà i tesori custoditi nel museo-verde (dalle ore 10,30 alle ore 18, con partenza ogni 30 minuti, offerta libera). Sarà inoltre possibile assistere a “dimostrazioni di sfoglia”. Ci saranno inoltre degustazioni di tortelloni burro e salvia, tagliatelle alle ortiche con ragù bolognese e punti vendita di raviole, crescente, pasta fresca, frutta e verdura organizzati dall’Associazione Sfogline e dell’Associazione Panificatori di Bologna, da Unione Cuochi Bolognesi e Federcarni da Fedagromercati e FIDA, dalla Federazione Erboristi Confcommercio Ascom Bologna. Si potranno ascoltare le esibizioni dell’Orchestra Sensaspine e sarà possibile partecipare alle lezioni di Anusara® yoga con Alessandra Pergreffi, insegnante certificata Anusara Yoga, ore 11 e 16, previa prenotazione, dalle 9,30 – 13,30 e 15 -18,30 a alessandra@pergreffi.com, cell. 346-8046907. È richiesto un contributo di 10 euro per ogni lezione della durata di 1 ora che sarà accompagnata, nella fase di rilassamento, dalla musica dell’Orchestra Senzaspine.

Tutto il ricavato della giornata contribuirà alla raccolta fondi per l’Orto Botanico.

Sarà inoltre distribuito gratuitamente materiale informativo su: "Le spezie e le erbe aromatiche" e sulla “Piramide alimentare”.

L’iniziativa Condividi l’Orto è organizzata dall’Alma Mater con Confcommercio Ascom Bologna e fa parte della campagna di raccolta fondi promossa dall’Università, in collaborazione con il Comune di Bologna, QN - Il Resto del Carlino e il supporto di Intesa Sanpaolo.

L'Orto Botanico non è soltanto lo spazio verde più grande all'interno delle mura di Bologna, ma è anche centro di studio e di ricerca, un'area aperta a tutte le età per vivere momenti didattici attraverso le innumerevoli iniziative proposte dal Sistema Museale di Ateneo. Il progetto di riqualificazione dell’Orto, lanciato a dicembre dello scorso anno, mira ad arricchire e rendere ancora più unico questo spazio verde, migliorando i percorsi che conducono ai suoi tesori nascosti, presentando le più recenti scoperta della ricerca botanica e proponendo iniziative volte alla sensibilizzazione verso comportamenti sostenibili a beneficio dell’ambiente.

Per contribuire al progetto di riqualificazione dell’Orto Botanico, è possibile fare una donazione utilizzando l'IBAN IT41E0335901600100000163549 (Beneficiario: Fondazione Alma Mater. Causale: Donazione Orto Botanico Unibo).