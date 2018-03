Sabato 24 marzo "L’Orto Botanico a inizio primavera" alle ore 10:30: visita guidata nell’ambito de La via Zamboni delle bambine e dei bambini, un progetto di BOOM! Crescere nei libri



Visita guidata per famiglie con bambini da 6 a 10 anni. Passeggiata alla scoperta dell’Orto Botanico per famiglie. La visita si svolge all'aperto, in caso di maltempo verrà annullata. Si richiedono abbigliamento e calzature adatte.

Costo 5 euro con prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti):