Oscar 2018: proiezioni a Persiceto

In occasione degli imminenti Oscar, la rassegna "Film&Film" raddoppia i suoi appuntamenti con ben quattro proiezioni settimanali: da lunedì 5 a giovedì 8 marzo si preannuncia una settimana a tutto Cinema. Lunedì 5 marzo ritorna l’appuntamento col cinema in versione originale e la proiezione in lingua inglese di “La forma dell’acqua” (The Shape of Water), di Guillermo del Toro, candidato agli Oscar 2018. Martedì 6 e mercoledì 7 marzo sarà invece proiettato “The Big Sick” di Michael Showalter mentre giovedì 8 marzo “Quello che non so di lei” di Roman Polanski. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso ridotto a € 5,50.

A Persiceto una settimana a tutto Cinema

Prosegue la rassegna cinematografica “Film&Film”, promossa dal Cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, che offre cinema di qualità a prezzo ridotto, proponendo i più recenti film d'autore segnalati dalla critica. Oltre ai consueti appuntamenti della seconda visione del martedì e mercoledì la prossima settimana si arricchirà di altri due appuntamenti con due prime visioni: la prima, il lunedì in lingua originale inglese, e la seconda il giovedì, in italiano. Tutte e quattro le serate saranno ad ingresso ridotto a € 5.50.

Lunedì 5 marzo, alle ore 21, al cinema Giada, l’appuntamento è con la versione in lingua originale inglese e sottotitoli in italiano del film drammatico “La forma dell’acqua” (The Shape of Water) di Guillermo del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg (Usa, 2017, durata 119 minuti). Al centro del film, che ha ottenuto 13 candidature agli Oscar 2018 ed è stato premiato al Festival di Venezia, ai Golden Globes e ai Bafta, una storia d'amore ambientata negli Stati Uniti durante i primi anni della Guerra Fredda. Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora come donna delle pulizie, insieme a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società. Il suo vicino di casa, Giles, è invece discriminato sul lavoro per la sua omosessualità. Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità.

Martedì 6 e mercoledì 7 marzo, alle ore 21, sarà la volta della commedia sentimentale “The Big Sick” di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Vella Lovell (Usa 2017, durata 120 minuti). Kumail è un attore comico che si guadagna da vivere come autista Uber. Nato in Pakistan e traslocato negli States, prova a conciliare tradizione e american life. Ansioso di sfuggire al problematico rapporto con le proprie radici e al matrimonio combinato con una moglie pakistana, Kumail si innamora di Emily, americanissima studentessa di psicologia incontrata al termine di un monologo sul palcoscenico di un Comedy Bar di Chicago.

Giovedì 8 marzo, alle ore 21, sarà proiettato il film drammatico “Quello che non so di lei” di Roman Polanski, con Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Damien Bonnard, (Francia, Belgio, Polonia, 2017, durata 110 minuti). Delphine è l'autrice di un romanzo dedicato a sua madre che è diventato un best seller. La scrittrice riceve delle lettere anonime che l'accusano di avere messo in piazza storie della sua famiglia che avrebbero dovuto rimanere private. Turbata da questa situazione Delphine sembra non riuscire a ritrovare la volontà per tornare a scrivere. C'è però un'appassionata lettrice che entra nella sua vita. Sembra riuscire a comprenderla e a sostenerla in questo momento difficile con la sua capacità di intuizione e con il suo charme tanto da divenirle così necessaria da invitarla a condividere il suo appartamento. Sarà una buona scelta?

Le proiezioni della rassegna “Film&Film” si tengono con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312; biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani, soci Coop), abbonamenti a 5 film € 20.