Osteria delle dame, Mirco Menna presenta il suo ultimo album

Nella prestigiosa cornice dell'Osteria delle Dame, locale fondato da Francesco Guccini negli anni '70, tempio storico della musica d'autore vissuto da musicisti che hanno segnato profondamente la musica italiana, Mirco Menna presenta il suo ultimo album.



L'Osteria delle Dame, rimasta chiusa per più di 30 anni e riaperta da poco in occasione dell'uscita dell'ultimo album omonimo di Guccini, sarà il luogo del concerto di presentazione del nuovo disco di Mirco Menna. Un concerto che è anche una chiacchierata, un approfondimento dentro ogni canzone, ripercorrendo la nascita di ognuna delle tracce che compongono "Il senno del pop" una sorta di album di fotografie in musica.



Dopo una carriera già ricca di riconoscimenti (finalista al Premio Tenco, attore e autore teatrale e cinematografico, compositore di successi musicali e sigle radiofoniche), l’eclettico artista, già frontman de Il Parto delle Nuvole Pesanti, propone un disco altrettanto poliedrico che traccia un viaggio variopinto fra diverse sfumature sonore ed emotive.



"Il senno del Pop", è un album di fotografie in forma di canzoni. Spaiate, indipendenti l'una dall'altra, senza consequenzialità, nemmeno stilistica. Ogni canzone è un soggetto a sé, la fotografia di un momento o di una figura o di un fatto, trattati ognuno con colori, luci, toni differenti. Ironiche o fortemente malinconiche, appassionate ed estroverse alcune, intime e tormentate altre, di attenzione sociale altre ancora. Così come accade anche nelle composizioni, nelle soluzioni armoniche, nelle melodie. Il suono di questo album di canzoni è piuttosto variopinto. Ci sono suggestioni latine europee, latine americane, afro e accenni di nordamerica, il tutto restituito in una maniera schiettamente italiana.