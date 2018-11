"Ostinato, per orchestra": dirige Michele Mariotti

Bologna, sabato 24 novembre ore 20.30, Teatro Auditorium Manzoni

Rientrato in Italia dopo una tournée nel Regno Unito alla testa della Royal Philharmonic Orchestra di Londra, il Direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna Michele Mariotti sarà protagonista – fino alla fine del mese – di numerosi concerti con la "sua" Orchestra. Il prossimo appuntamento bolognese, che si colloca tra i due concerti fuori sede del 21 e del 25 novembre al Teatro Galli di Rimini per la Sagra Musicale Malatestiana, si terrà sabato 24 novembre alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni per la Stagione Sinfonica del Comunale.

In programma una nuova commissione della Regia Accademia Filarmonica, nell'ambito del progetto "Musica contemporanea", al compositore spagnolo Luis De Pablo intitolata Ostinato, per orchestra (2018), proposta in prima esecuzione assoluta. Il brano, lo dice il titolo stesso, è costruito sul concetto di ostinato in musica, ovvero sulla ripetizione ciclica di un elemento o di una sua parte. In questo caso l'ostinato voluto da De Pablo riguarda sostanzialmente il ritmo e l'ossessivo perdurare di un movimento in sincronia.

Per il secondo brano in programma, sarà protagonista sul palco il pianista Roberto Cominati, già apprezzato ospite delle scorse stagioni del Comunale, che interpreterà il Concerto in Re maggiore per pianoforte e orchestra “per la mano sinistra” di Maurice Ravel. Commissionato al compositore francese dal pianista austriaco Paul Wittgenstein, il quale era rimasto mutilato del braccio destro nel primo conflitto mondiale, ilConcerto fu eseguito con successo dal committente stesso a Vienna nel 1931. Ravel non mancò di sottolineare l'importanza di suonare la parte come se fosse “scritta per due mani”.

Nella seconda parte della serata Mariotti proporrà alcuni estratti dalle due celebri suites che Sergej Prokof'ev trasse dal balletto Romeo e Giulietta nel 1936. Si potranno ascoltare i brani Capuleti e Montecchi e Giulietta Bambina dalla “Suite sinfonica n. 2” op. 64 ter e Madrigale, Minuetto,Maschere, Romeo e Giulietta e Morte di Tebaldo dalla “Suite sinfonica n. 1” op. 64 bis.

Il concerto sarà registrato e verrà trasmesso in differita da Radio3.