Teatro ai Giardini Margherita: "Otto storie nel buio del parco"

Officine Guitti ritorna in scena con uno spettacolo a km zero, o meglio, a metri 2: all'aperto e in sicurezza. Una serata itinerante, per stare insieme, per stare al fresco, per sfogare tutto il bisogno di arte che abbiamo. Appuntamento giovedì 2 luglio ai Giardini Margherita, Viale Gino Gamberini, a partire dalle 21.30.

Otto attori

Otto storie

Otto angoli bui rischiarati da piccole luci.



Una notte d'estate

Una passeggiata nel parco

Un accompagnatore un po' guitto un po' creatura magica.



INGRESSO GRATUITO



Con:

Maurizio Mariani

Giovanni Cozza

Daniela Censori

Lucia Ciriello

Francesca Ferrara

Anna Cristofaro

Elisabetta Vicino

Pietro Rossini

Monica Farnè



Regia Francesca Pierantoni

Aiuto Regia Maurizio Mariani