Sabato 1 febbraio "Ottocento - Elena Bucci e Marco Sgrosso" alle ore 21:00 presso il Teatro La Casa del Popolo di Castello d'Argile.



“Ci immergiamo in un secolo pieno di fascino e di trasformazioni, di romanzi indimenticabili e di personaggi emblematici, di lotte per il progresso, la libertà e l’emancipazione e di crudeli e violente repressioni. Questo passato non ci appare più ingannevolmente polveroso: si staglia come un tempo di innovazioni, di scoperte, di ribellione delle arti, di nuovi linguaggi, di grandi storie e ideali, di biografie avventurose. Le sue ricchezze e le sue contraddizioni emanano un fascino potente che ancora nutre il presente. Viaggiamo sulla macchina del tempo del teatro nei panni di due curiosi personaggi talmente innamorati delle arti, della letteratura e della storia da cadervi dentro, come entrassero in un palazzo incantato che si anima dei loro desideri: si popola di personaggi, opere e artisti che, pur appartenendo a culture diverse e a paesi lontani tra loro, si trovano vicini, per visioni, istanze, aperture e rivoluzionari tentativi. Insieme a loro sperimentiamo diversi modi di vivere, guardare, musicare, danzare e raccontare gli esseri umani e il mondo, in un’unica tensione a rendere uniche e preziose le vite di tutti”.

Elena Bucci e Marco Sgrosso



progetto, elaborazione drammaturgica Elena Bucci e Marco Sgrosso

interpretazione Elena Bucci e Marco Sgrosso

regia Elena Bucci, con la collaborazione di Marco Sgrosso

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

in collaborazione artistica con Le Belle Bandiere