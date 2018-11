Una delle realtà più interessanti dell'indie e post-punk internazionale: Ought!

Sabato 10 novembre Ought (Can– postpunk) live a Bologna.

La band di Tim Darcy, Tim Keen, Matt May e Ben Stidworthy è una delle realtà più interessanti della scena indie e post-punk internazionale. Arriva in Italia per presentare il terzo album 'Room Inside the World'.

Il suono degli Ought si presenta oggi più ricco che in passato con un un uso sapiente di synth e drum machine e un gusto per il post-punk che va oltre la visione classica del genere.

Il nuovo album è stato registrato presso il Rare Book Room di Brooklyn con il produttore Nicolas Vernhes (Deerhunter e Animal Collective) ed esplora temi cari alla poetica della band come l’identità, le connessione e la sopravvivenza nel precario mondo odierno.