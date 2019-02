Outdoor Expo 2019: sport e al turismo all’aria aperta

Dal 1° al 3 marzo a BolognaFiere si terrà la seconda edizione della manifestazione dedicata agli sport e al turismo all’aria aperta. Un evento imperdibile con gare, show, area expo & travel, test experience, convegni e corsi gratuiti. Ospiti d’eccezione: Manolo, Paolo Cognetti, Maurizio Di Palma, David Canterbury, Giovanni De Gennaro e i campioni di arrampicata, slackline, trekking, e-bike, calisthenics.

In contemporanea si terrà la 27^ edizione di Eudi Show.

Dopo il successo della prima edizione, con 30.000 visitatori, Outdoor Expo dà appuntamento dal 1° al 3 marzo nei padiglioni del Quartiere fieristico di Bologna che torneranno ad animarsi con un’ampia proposta di attività sportive outdoor e una ricca offerta turistica nazionale e internazionale specializzata in destinazioni en plein air. Saranno 20.000 mq di esposizione e 180 espositori.

L’evento, organizzato da BolognaFiere, sarà anche l’occasione per scoprire i nuovi equipaggiamenti tecnologici per l’outdoor, grazie alla partnership con Italian Outdoor Group di Assosport che porterà in esposizione, nel padiglione 21, i migliori brand nazionali e internazionali, con i prodotti della nuova stagione che potranno essere provati in una area test dedicata di 400 mq con percorsi del tutto simili a quelli esterni, riprodotti con materiali naturali come sassi, legno ed erba. Le aree test consentiranno ai visitatori nel toccare con mano le performance della più recente attrezzatura sportiva, in particolar modo per gli ambiti riferiti all’escursionismo terrestre e agli sport acquatici. Presenza speciale sarà anche quella del Ministero della Difesa, che ha scelto Outdoor Expo quale momento privilegiato per raccontare come i corpi militari vivano gli elementi naturali, mettendo a disposizione diverse esperienze a contatto con aria, acqua e terra, che chiunque potrà sperimentare durante la tre giorni fieristica.

Ampio spazio anche all’intrattenimento, con un programma denso di esibizioni, che integrerà il consolidato aspetto agonistico, e conferenze di alto livello sui temi del turismo outdoor e della pratica sportiva in tutte le sue sfaccettature. L’edizione 2019 si colorerà di nuove sfumature di outdoor: oltre a confermare tutte le strutture che hanno fatto divertire famiglie e sportivi nel corso della prima edizione, quest’anno la Fiera metterà a disposizione nuove aree di prova ed esibizione.

Sarà potenziata anche l’area dedicata all’acqua con l’esposizione del settore nautico, che si integrerà alla vasta offerta fieristica dedicata al mondo della subacquea, rappresentata dalla 27° edizione di Eudi Show, che si svolgerà in contemporanea ad Outdoor Expo, all’interno del nuovissimo padiglione 30, inaugurato di recente. Il “Salone europeo delle attività subacquee”, il più importante evento per gli operatori del settore, per le industrie e per gli appassionati organizzato da SEI e Assosub, sarà visitabile con lo stesso biglietto di Outdoor Expo dal 1° al 3 marzo. Presente anche una grande piscina dove sarà possibile provare kayak e Stand Up Paddle, con spogliatoi e attrezzature pensate per rendere l’esperienza unica.

Competizioni agonistiche ad Outdoor Expo 2019

Esibizioni di altissimo livello con le competizioni agonistiche: i visitatori potranno assistere alle performance di atleti di livello internazionale, nel corso della gara di Coppa Italia di arrampicata sportiva Boulder, che lo scorso anno ha richiamato circa 300 agonisti, e la tappa di Electric Bike Cross (EBX) Championship, cui si aggiungeranno quest’anno anche l’Italian Trickline Championship, spettacolare versione freestyle della slackline, e il Campionato Italiano di Calisthenics, l’affascinante disciplina fitness dalle incredibili evoluzioni a corpo libero.

L’Outdoor Expo Forum sarà il cuore pulsante degli incontri con personaggi di spicco e tematiche ispirate a sport e turismo. Ospiti portanti della tre giorni fieristica saranno Manolo e Paolo Cognetti che, in seguito alle recenti pubblicazioni dei propri libri, sabato 2 marzo si confronteranno sulla tematica “La solitudine in montagna. I luoghi e la ricerca di sé”. In fiera saranno presenti anche Maurizio Di Palma, noto base jumper e performer, David Michael Canterbury, esperto statunitense di survival protagonista di programmi specializzati su National Geographic Channel, e Giovanni De Gennaro, atleta olimpico e campione mondiale di canoa.