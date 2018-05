Outing, il musical al Teatro del Baraccano

Doppio appuntamento per il musical Outing al Teatro del Baraccano: sabato 5 maggio alle ore 21 e domenica 6 maggio alle ore 17. Lo spettacolo arriva in Italia grazie a I perFORMERs, con la regia di Edoardo Scalzini, le traduzioni delle liriche di Michael Anzalone, le scenografie virtuali di Giuseppe Di Falco, la regia associata e le coreografie di Luca Peluso e la direzione musicale di Eleonora Beddini.

Ambientato in un collegio di matrice cattolica, ‘OUT-ING’ esplora il tema dell’adolescenza e della continua esposizione a crisi d’identità, sessualità e religione, puntando il dito senza mezzi termini verso ogni forma di appiattimento culturale che esorta ad indicare come deprecabile un atteggiamento solo perché definito “diverso”.

Al centro della storia c’è l’amore tra due ragazzi, Jason e Peter, che vivono la loro relazione nell’oscurità, protetti da un sentimento che li porterà inevitabilmente a fare i conti con una società ottusa, folle e insensibile a qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto.

Provocatorio, crudo e inflessibile, con un’emozionante partitura rock contemporanea, il musical esamina le conseguenze del “mettere a nudo la propria anima” e vuole dimostrare quanto per la generazione moderna sia difficile passare il labile confine tra l’età adolescenziale e l’età adulta per affrontare un futuro che pone più domande che risposte.

Cast

Francesca Taverni, Marco Massari,

Riccardo Sinisi, Yuri Pascale Langer, Beatrice Berdini, Natascia Fonzetti, Giacomo Marcheschi, Federica Laganà, Salvatore Maio, Chiara di Loreto

Band live

Eleonora Beddini, conduzione e tastiere | Alice Cucaro, chitarre

Enrico Dolcetto, basso | Manuel Cucaro, batteria

La versione italiana è stata prodotta da I perFORMErs grazie ad un accordo speciale con TheatrRights Worldwide (TRW) – London.