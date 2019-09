Ozzano in piazza: ospite speciale Paolo Migone

Il Comitato Commercianti Centrozzano vi invita in piazza Allende dalle ore 10 fino a sera per trascorrere insieme la giornata facendo shopping, mangiando a volontà, divertirsi con tutti i nostri intrattenimenti, come sempre con la compagnia di Ciao Radio.

Per i bambini sarà allestito il tradizionale "Mercabimbo" dove ognuno potrà barattare le proprie cose e il Truccabimbi per diventare principesse e supereroi!

Da visitare assolutamente il Mercatino Artistico per ammirare l'abilità dei nostri artigiani.

La mattinata sarà animata dalle esibizioni di ballo country dei "Wild Angels" e il pomeriggio dalla scuola "Ballando Ballando".

A seguire risate con lo spettacolo comico di Paolo Migone e per terminare ci scateneremo come matti con la musica dei Joe Dibrutto!