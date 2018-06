Paddle 5.30: in canoa all'alba sul fiume Reno!

Venerdì 8 Giugno "Paddle 5.30" raduno canoistico all’alba sul fiume Reno! Un'esperienza per sportivi che fa partire la giornata in un modo certamente non comune.

Programma:

Ore 5 .00 Ritrovo dei partecipanti c/o sede dell'A.S.D. Canoa Club Bologna, in via Venezia 1 a Casalecchio di Reno

Ore 5.30 in punto, imbarco e risalita del Fiume

Ore 6.30 Sbarco

Ore 7.00 Colazione all’americana

Ore 7.30 Fine dell’evento