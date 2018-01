Paesaggi dipinti: atelier con l’artista

PAESAGGI DIPINTI: SABATO 20 GENNAIO - L’ATELIER CON L’ARTISTA

Famiglie al museo: dipingere e sperimentare con l’artista, per apprendere tecnica e gesto artistico…



Il 20 gennaio alle Ore 15:30 – Durata circa 2 ore.

Di fronte all’arte facendo s’impara: dipingere paesaggi urbani. Visitare con mamma e papà la mostra di Tangerini.

Incontrare l’artista e dipingere, dal vero, un’opera seguendo le indicazioni del Maestro.

L’elaborato artistico-espressivo sarà tenuto a ricordo.

Età consigliata per bambini e ragazzi dai 5 anni di età.

Bambini, ragazzi o adulti con ingresso e kit didattico € 8,00.

Solo ingresso per Adulti e Bambini (dai 6 anni di età) € 4,00.

Solo ingresso per Bambini under 6 anni, gratuito.

Durante il pomeriggio è possibile visitare anche il Parco di Sculture …fra arte e natura e le sale espositive

con altre mostre allestite fra cui la temporanea di Stefano Grasselli ispirata alla tragedia del Vajont “Visioni

di un’apocalisse”.

Attività su prenotazione: INVIA RICHIESTA COMPILANDO IL FORM QUI https://goo.gl/jmPEmx

InfoTel 051.757419 – Invia un Email qui didattica@ghironda.it

il percorso è a cura della Sezione didattica del Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum

Via Leonardo da Vinci, 19 – Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) www.ghironda.it

Registrati sulla pagina facebook, metti mi piace e rimani in contatto

https://www.facebook.com/ghirondamuseum/