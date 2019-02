Palapasqua Camp: sport e giochi per il periodo di Pasqua

Si tratta di un’iniziativa giunta alla terza edizione, organizzata da Sogese in collaborazione con AcquaSportZola, col patrocinio del Comune di Zola Predosa.

L'obiettivo è quello di accogliere i bambini al Palazola G. Venturi durante lo stop delle scuole e dei corsi di nuoto nel periodo pasquale, intrattenendoli dalla mattina al pomeriggio con attività ludiche, educative e sportive.

Il Camp si svolgerà all'interno del Palazola Venturi, è rivolto ai bambini di età compresa fra 3 e 11 anni e sarà condotto da istruttori/educatori dell’AcquaSportZola e di Sogese esperti e qualificati.



PROGRAMMA

• 7,30 - 9,30 accoglienza e gioco in palestra

• 9,30 merenda

• 10,00 attività mattina

• 12,30 pranzo

• 13,30 relax, compiti

• 14,30 laboratori creativi

• 16,00 merenda

• 16,30 ritiro bambini



GIORNATE



18/4 (solo mattina con pranzo)

palestra: caccia alle uova pasquali



19/4

piscina: giochi di agilità acquatica

palestra: il gioco che salva la vita (BLS junior)



20/4

palestra: giochi senza frontiere

laboratorio: decoriamo le uova di Pasqua



23/4

piscina: allegri percorsi nell’acqua!

palestra: il gioco che salva la vita (BLS junior)



24/4

palestra: a palla come vuoi!

Laboratorio: tecnica e trucchi del mosaico di Pasqua



26/4 (solo mattina con pranzo)

palestra: quizzettone ad ostacoli



INFO e ISCRIZIONI

Sogese Palazola Tel 051.6166834

piscinapalazola@sogese.com