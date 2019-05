Palaseggi Camp: scuole chiuse per le elezioni, parte il campus

Si tratta di un’iniziativa organizzata da Sogese, col patrocinio del Comune di Zola Predosa.

L'obiettivo è quello di accogliere i bambini al Palazola G. Venturi durante lo stop delle scuole per le votazioni del prossimo maggio 2019, intrattenendoli dalla mattina al pomeriggio con attività ludiche, educative e sportive.

Il Camp si svolgerà all'interno del Palazola Venturi, è rivolto ai bambini di età compresa fra 3 e 11 anni e sarà condotto da istruttori/educatori Sogese esperti e qualificati.



ORARI

• 7,30 - 9,30 accoglienza e gioco in palestra

• 9,30 merenda

• 10,00 attività mattina

• 12,30 pranzo

• 13,30 relax, compiti

• 14,30 giardino o laboratori creativi

• 16,00 merenda

• 16,30 ritiro bambini



PROGRAMMA GIORNATE



LUNEDI’ 27/5/19

Mattina Piscina: giochi di prestigio con l’acqua!

Pomeriggio Laboratorio: la nostra foto di gruppo nella cornice che creiamo!



MARTEDI’ 28/5/19

Mattina Giardino: caccia al tesoro a premi!

Pomeriggio Palestra: costruiamo un Bowling e ci sfidiamo!



30€ a giornata per bambino



INFO E ISCRIZIONI: Reception Sogese Palazola Venturi

Viale dello Sport 2 - Zola Predosa - Tel 051.6166834

piscinapalazola@sogese.com - www.sogese.com