"Palio delle felsinarie e Gran premio Anact": si fa festa all'Ippodromo

Il 27 ottobre dalle 10 del mattino, l'Ippodromo di Bologna apre i cancelli per una grande Festa! Spettacoli per tutti, in pista e a bordo pista! Inizio Evento ore 10.00 - Inizio corse cavalli ore 13.00. Eccellenze enogastronomiche del territorio, Degustazioni, Street Food, Stand, Mercatini.

Fra le cose da non perdere: un puledrino da accarezzare, rievocazioni storiche Cheerleaders, "Bimbi in sella", Pony Games, Kid Area, presentazioni di libri, HippoTram per un giro nelle Scuderie e corse d'eccezione.

Dodici corse d'eccezione, Tanti eventi, divertimenti e sorprese per una intera giornata con i cavalli! Nell'ambito della Festa Internazionale della Storia 2019 promossa dall'Università di Bologna. L'evento è dedicato alla raccolta fondi di Monuments Care di Succede solo a Bologna APS.