Paola Starace presenta "L'angelo della morte"

La scrittrice Paola Starace presenta il suo romanzo L'angelo della morte (L'Erudita).



martedì 4 dicembre, ore 18:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Valeria vive un’esistenza serena, conquistata dopo anni di meditazione e viaggi introspettivi. Una vita dedicata alla campagna che amava sin da bambina. Una zona d’ombra che riaffiora tra i suoi ricordi viene però a intaccare quell’equilibrio tanto agognato: la relazione con Jerry, vissuta nell’adolescenza, e il turbamento provocato dalla sua fine torneranno a galla trascinando con sé le inquietudini irrisolte del passato.

Con uno stile fluido e un ritmo travolgente, Paola Starace costruisce una narrazione dettagliata e intima, nella quale destino e libero arbitrio si intersecano sin dal primo momento. L’autrice proverà che l’inquietante meccanismo della mente umana è capace, ancora una volta, di stravolgere un finale ormai annunciato.



L'AUTRICE: Paola Starace è nata a Napoli nel 1959, risiede ora a Mondragone, in provincia di Caserta. È diplomata maestra d’arte e geometra, ha inoltre un diploma di operatore di tatuaggi. Ha sempre lavorato nell’ambito artistico, raccogliendo esperienze in diversi settori e coltivando, tra le tante passioni, quella per la scrittura. L’angelo della morte è il suo primo romanzo.