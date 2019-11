Paola Turci dal vivo a Bologna con "Viva da morire"

Il 14 novembre Paola Turci dal vivo a teatro a Bologna.

Dopo le due date di maggio a Milano e a Roma, Paola Turci comincerà il suo tour teatrale toccando anche il Teatro Celebrazioni di Bologna, il 14 novembre. Il 45 giri in tiratura limitata de "L'ultimo ostacolo", il brano in gara al Festival di Sanremo, è già acquistabile. La canzone è il primo capitolo del suo nuovo album di inediti dal titolo "Viva da morire" in uscita il 15 marzo e già in preorder. Un album pieno di vita che prende il titolo da un brano in esso contenuto e ricco di sorprese. È inoltre online il video de "L'ultimo ostacolo", diretto dalla regista francese Anissa Bonnefon e con la partecipazione di Sarah Felberbaum e Giuseppe Fiorello. I due attori si cercano senza mai incontrarsi facendo immaginare un sogno o l'inizio di una nuova storia d'amore. Sulla sfondo di Roma Paola Turci interpreta la sua canzone. Appuntamento al Teatro Celebrazioni.