Paolo Crepet all'Oratorio San Filippo Neri

Domenica 10 febbraio (ore 17:30 Oratorio San Filippo Neri) per la rassegna Libri in scena | LabOratorio di San Filippo Neri 2019, c'è Paolo Crepet accompagnato dalla musica di Dino de Palma (violino) e Claudia d’Ippolito al pianoforte. Una delle insidie più pericolose e sottovalutate della nostra epoca, in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come rallentatore emotivo, è il progressivo deperimento della passione, quella sfida lanciata al mondo e a sé stessi per continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare.

L’unico modo per non arrendersi alla perdita della passione è invocarla, provocarla, inseguirla, raccontarla.

È quello che fa lo psichiatra Paolo Crepet componendo un inventario di storie e riflessioni attinte alla propria esperienza che ruotano attorno a questa parola sacra. Siccome gli esempi valgono più delle parole, il libro è impreziosito dalle testimonianze di tre campioni della passione: Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo, Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda, e Renzo Piano, tra i più celebri architetti contemporanei. Le loro storie ci insegnano che la passione è basata su tenacia e urgenza di libertà. Ingresso libero fino a esaurimento posti.